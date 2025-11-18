Il giornale sportivo di Italia 1 ha parlato del derby e delle condizioni dell'olandese. Calhanoglu invece sta bene

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 15:12)

"Per l'orgoglio e per la vetta". Arriva il derby di Milano. Si gioca domenica sera a San Siro. Chivu ne ha giocati dieci da calciatore dell'Inter e adesso rivive l'emozione nel ruolo di allenatore. All'appuntamento arriva da primo in classifica con l'attacco più prolifico e dopo una pausa per le Nazionali con i suoi uomini in evindenza. A partire da Pio Esposito che ha segnato due gol con l'Italia, uno a San Siro dove non si è ancora sbloccato con la maglia nerazzurra.

A SportMediaset hanno spiegato: "Ha fatto bene anche Lautaro Martinez con l'Argentina. Zero preoccupazioni invece su Calhanoglu che ha avuto un problema alla mano che appare irrilevante in vista derby. Mercoledì rientreranno gli italiani e giovedì con Akanji la squadra sarà al completo".

C'è meno ottimismo su Dumfries perché persiste il dolore alla caviglia per il quale ha lasciato la Nazionale olandese anzitempo. Per questo - ha sottolineato il tg di Italia 1 - scendono le possibilità che scenda in campo nella gara col Milan e potrebbe esserci quindi Carlos Augusto a destra (e non Luis Henrique).

