L'esterno olandese ha un fastidio alla caviglia e potrebbe non essere rischiato da Chivu per il derby di domenica sera

L'Inter si è ritrovata oggi per la ripresa degli allenamenti. Chivu dovrà valutare le condizioni di alcuni dei suoi giocatori in vista del derby col Milan. Come anticipato ieri da Fcinter1908 la sua presenza è in forte dubbio per domenica.

Come riporta Sky Sport, "Va valutato Dumfries di giorno in giorno. Da oggi si capirà se ci sono i margini per schierarlo, l’idea è sempre quella di non rischiare. Le alternative Chivu le ha: Darmian recuperato, Luis Henrique, Carlos Augusto".