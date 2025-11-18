L'allenatore nerazzurro ritroverà oggi alla Pinetina Lautaro che è già rientrato dopo la pausa con l'Argentina, ma tanti rientri ci saranno domani

Mancano pochi giorni al derby di Milano. La partita si gioca domenica prossima e gli allenamenti inizieranno oggi. Alla Pinetina è atteso Lautaro Martinez dopo la vittoria con l'Argentina nell'amichevole in Angola: ha segnato e fatto segnare Messi e da oggi si rimetterà a disposizione di Chivu.

"L'allenatore - che nei giorni scorsi si è riposato a Madrid dove ha assistito al road show della Nfl di football americano al nuovo Bernabeu - potrà riabbracciarlo già oggi", scrive il quotidiano La Repubblica. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Dumfries che è tornato anzitempo dal ritiro con l'Olanda per un fastidio alla caviglia. Ha invece recuperato del tutto Darmian che ha finora giocato solo due partite, 27 minuti in campo, contro la Juve e lo Slavia Praga.

"Il vero impegno per il tecnico, da qui alla sfida di domenica sera contro il Milan, sarà rimotivare il gruppo degli italiani, che proprio a San Siro ha perso per 4-1 in maglia azzurra contro la Norvegia", aggiunge il quotidiano. Gli italiani sono attesi alla Pinetina domani quando arriveranno anche Sucic, Calhanoglu e Zielinski. L'ultimo a tornare alla Pinetina sarà Akanji che questa sera giocherà contro il Kosovo, in trasferta, la partita per le qualificazioni ai Mondiali.

