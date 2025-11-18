Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito con la Nazionale:
Trevisani: “Esposito gol da vero 9. Regge l’impatto, mi sembra uno abbastanza dotato di…”
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito con la Nazionale
"Esposito gol da 9 vero, stop e tiro tenendo lontano il difensore, veramente un bel gol e ne ha sfiorati altri due. Allo Spezia aveva fatto 7 gol su 19 di testa, diventerà un fattore nella sua carriera. Mi sembra uno abbastanza dotato di palle, con tutti i commenti positivi e negativi mi sembra che stia reggendo bene all'impatto di tutto quello che lo circonda".
