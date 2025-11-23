Inter-Milan, tutto esaurito e 8 mln superati: record di incasso in Serie A

Il club nerazzurro ha fatto segnare questa sera per il derby il record di incassi. Tutto esaurito a San Siro

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 22:09)

È un derby da record, l'ennesimo. L'ultimo miglior incasso in casa Interera stato registrato nel derby del 2024. Questa sera è stata superata la cifra di 8 mln incassati per una singola partita in Serie A ed è quindi il nuovo record di riferimento: 8.649.494 l'incasso totale.

A San Siro sono presenti per la sfida tra gli uomini di Chivu e quelli di Allegri: 75.562 tifosi. Il club nerazzurro ha accolto la squadra in campo con una coreografia tra il primo e il secondo anello arancio: "Forza Inter", rinunciava uno striscione nerazzurro.

Erano vietati quelli delle due Curve. Nella Curva Nord solo la scritta Secondo Anello Verde. La curva rossonera, con un gioco di luci, è riuscita a scrivere la parola "Sodalizio". Era stato vietato dalla Procura l'ingresso in Curva Sud proprio dello striscione con quella parola.