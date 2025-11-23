Era annunciato ed è arrivato. Dopo il riscaldamento, prima del rientro dei giocatori in campo a San Siro è passato l'omaggio ad Ornella Vanoni. La cantante milanese è scomparsa nei giorni scorsi a 91 anni e l'Inter l'ha omaggiata con la foto comparsa sul maxi schermo del Meazza mentre gli altoparlanti diffondevano la sua canzone più nota "L'appuntamento".
VIDEO / Applausi a San Siro, l'omaggio di Milano a Ornella Vanoni
L'inconfondibile voce della cantante scomparsa qualche giorno fa è risuonata al Meazza dopo il riscaldamento
"Milano rende omaggio a Ornella Vanoni", ha scritto l'Inter sul suo profilo Instagram postando il video del momento emozionante con i tifosi che hanno accompagnato la voce inconfondibile della cantante, mentre rimbombava nello stadio, con un lungo applauso.
