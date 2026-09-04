Sono 22 i calciatori scelti dal tecnico azzurro per la sfida di San Siro: tra le novità c’è l’ex difensore del Chelsea, alla prima convocazione
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A poco più di 24 ore dalla sfida di San Siro contro l’Inter, il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match in programma domani alle 18 al Meazza contro i nerazzurri di Cristian Chivu.
Sono 22 i calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara valida per la terza giornata di campionato, con i partenopei chiamati a rialzarsi dopo il passo falso casalingo contro il Como e ripartire riprendendo il percorso iniziato con la vittoria a Marassi contro il Genoa, all’esordio.
Tra le novità c’è la prima convocazione di Benoit Badiashile: l’ex difensore del Chelsea è pronto al suo esordio in Serie A dopo l’arrivo dai Blues, con Allegri che lo ha chiamato per la gara contro l’Inter.
Inter-Napoli, i convocati di Allegri
Di seguito la lista completa dei convocati del Napoli per il match contro l’Inter a San Siro.
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic.
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Vergara.
Attaccanti: Alisson, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano.
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