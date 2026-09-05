VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Dopo 28 anni le strade di Piero Ausilio e l'Inter si sono separate. L'ormai ex direttore sportivo è stato uno dei protagonisti dell'attuale fase vincente nerazzurra. Ausilio, attraverso il sito ufficiale del club, ha voluto ringraziare tutti, in particolare i tifosi: "L’Inter è nel mio sangue, è l’aria che ho respirato ogni giorno".

"Il mio grazie più profondo e commosso va a voi tifosi, l'anima pulsante di questa maglia, che mi avete accompagnato e sostenuto in questo viaggio infinito". In occasione di Inter-Napoli, la Curva ha dedicato uno striscione al dirigente: "Grazie Ausilio".