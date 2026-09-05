Le parole di Bisseck a Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Napoli: ecco cosa ha detto il difensore tedesco

Matteo Pifferi
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Intervenuto ai microfoni di Dazn tra il primo e il secondo tempo di Inter-Napoli, Yann Bisseck ha parlato così:

"Sono un difensore ma a volte devo fare qualcosa in avanti, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo continuare così, continuare a tirare e sperare che entri"

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