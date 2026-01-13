Il giornalista di Skysport ha parlato del pari tra la formazione di Chivu e quella partenopea e si è soffermato sulla forza dimostrata dagli azzurri a San Siro

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 gennaio - 03:00

«Nei recuperi chi rischia di più è il Milan che va in casa del Como. E fa capire come Inter e Napoli, come si è capito dalla partita di ieri sera, siano più forti anche se la squadra rossonera è avanti rispetto alla squadra di Conte. La sua formazione e quella di Conte mi sono piaciute. Ho sempre adorato il gioco dei nerazzurri ma gli azzurri a San Siro sono stati più cattivi, hanno recuperato lo svantaggio due volte, hanno preso il pallino del gioco in mano, cosa che di solito fa l'Inter. Secondo me Contel'ha preparata molto bene». Stefano De Grandis, su Skysport, ha commentato il pari tra Inter e Napoli.

«Non ti aspetti che sia il Napoli a prendere il pallino del gioco. Ci sono stati tantissimi duelli, all'inizio c'è stato un testa a testa che permette all'Inter di passare perché vince un duello. C'è grande aggressività dell'Inter in occasione del primo gol, pazzesco quello di Dimarco. Un giocatore che calcia benissimo, fa tutto, crossa bene, tira bene, ha un sinistro che è un pannello. Rompe l'equilibrio quel gol. Ma il Napoli stava facendo bene e mi ha convinto perché è difficile reagire a San Siro».

«Mctominay fa un gol studiato, con un'azione a memoria con Elmas e Politano a fare le mezze punte, un errore di Bastoni e quella di Bisseck e Mctominay segna. Un altro giocatore si deprime dopo l'errore sul gol di Dimarco ma lui no e il Napoli riprende il gioco in mano. La difesa dell'Inter ha avuto qualche attenzione ieri, specie sulla pressione del Napoli. È stata una bellissima partita, arbitrata anche bene. Anche se i falli vanno fischiati. Il rigore è indiscutibile, è uno steep on foot, se arrivi in ritardo paghi il conto. Conte in quel momento perde la testa, pensa di perdere il campionato ma ha una reazione eccessiva, secondo me prenderà anche una squalifica di un certo tipo ma il Napoli riesce a reagire lo stesso e questa è grandezza», ha aggiunto il giornalista nella sua analisi.

«Che sensazione lascia il pareggio? Un set point perso dall'Inter, sarebbe stato difficile riprenderla a +7. La bravura dei giocatori del Napoli è stata riprendere la partita due volte anche per le disattenzioni della difesa nerazzurra. Il Milan ancora nel mezzo? Contro la Fiorentina ha rischiato più volte, bene nei primi minuti, ma poi ha rischiato anche di perdere. All'inizio aveva fatto bene con le iniziative di Pulisic», ha detto infine il giornalista di Sky.

(Fonte: SS24)