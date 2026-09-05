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Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani con la Juve e ha commentato le parole di Chivu

Tanti calciatori in questa settimana hanno parlato e hanno detto quasi tutte le stesse cose su Amorim. Si ritrova nella descrizione che hanno fatto? Esigente, umano, amichevole.

"Cercherò di essere così perché fuori dal campo sono esseri umani. Sono il leader dello spogliatoio e devo cercare di aiutarli non solo sul campo ma anche fuori. In campo c'è da lavorare molto bene per vincere, quindi sono molto esigente, sono attento a come si alimentano e come lavorano"

E' una bella vigilia, c'è anche Cardinale qui presente. Ci avevi promesso che avresti fatto un bilancio sul mercato. Qual è l'idea che hai di questa squadra? Perché avete deciso di riportare in squadra Tomori?

"Sono abituato alla presenza di Cardinale e Massimo, parlo con loro tutti i giorni. Sono soddisfatto del nostro mercato. Se si guardano i nomi che abbiamo preso, sono arrivati top player che ci aiuteranno. Voglio spendere qualche parola su come funziona il Milan: bisogna essere tutti allineati su un calciatore da prendere. Se c'è qualcuno che non è allineato, non si prende quel calciatore. Siamo stati allineati su tutti i calciatori presi che abbiamo preso. Tomori? Abbiamo avuto un problema con Gabbia, non sappiamo quanto durerà e somiglia al problema avuto con Gila. Quindi dobbiamo stare attenti, Tomori ha esperienza, si sta allenando bene ed è un nostro giocatori. La cosa migliore per la squadra era riportarlo in squadra".

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Che voto daresti al mercato? Non sarebbe stato utile un altro attaccante?

"Dieci ragazzi, i miei giocatori sono i migliori del mondo. Tutti quelli che abbiamo preso sono perfetti per la squadra. Ho la miglior squadra del mondo. Dobbiamo vedere, magari potevamo pensare ad altre qualità con i due attaccanti che abbiamo a disposizione, ma non sappiamo se a un certo punto saremo corti nel reparto offensivo. Camarda avrà il suo spazio. A volte è utile anche far ruotare i calciatori. Anche Pulisic può aiutarci in qualche partita. Ma ripeto, sono molto soddisfatto del nostro mercato"

E' arrivato il momento di schierare dal 1' Rabiot e Moreira?

"Vedremo domani. Non vi dirò la formazione titolare, non oggi. Moreira ha due settimane di allenamento, è più preparato rispetto alla scorsa settimana, è un'opzione. Rabiot anche è un'opzione, vediamo come sarà la nostra formazione titolare"

Che cosa rispondi a Chivu che dici che Juventus-Milan non è una sfida da scudetto?

"Niente, sono solo concentrato sulla nostra partita. So che se dovessimo vincere saremo in testa alla classifica, ma sono molto concentrato sulla nostra partita e la nostra squadra, quindi non ho nulla da dire".

Prima hai detto, parlando di Tomori, che avremo 4 partite in 10 giorni. Ho l'impressione che hai studiato bene il calendario che ti aspetta. Ma secondo te è normale?

"Non ho mai avuto una sequenza di partite del genere, neanche in Premier League. Per me è una cosa mai vista. Sicuramente sarà difficile ma possiamo far rifiatare alcuni calciatori, faremo delle rotazioni. Sugli errori, per me la preoccupazione è che non siamo stati bravi nelle transizioni contro il Venezia. So che i calciatori sono capaci, bisogna solo mantenere la concentrazione per tutta la partita. Abbiamo avuto problemi in difesa quando abbiamo perso palla perché non eravamo organizzati, abbiamo lavorato sulle marcature preventive. Abbiamo due difensori centrali, Gila e Pavlovic, che si pensano un numero 10, questo può essere un problema a volte ma anche una cosa positiva".

Voglio tornare sulle parole di Chivu, che ha definito una Milan grande per tradizione. Pensa di poter usare queste parole come sprone per la sua squadra? Moreira lo vede più trequartista o esterno?

"Moreira lo vedo più esterno o quinto, in qualche partita potrebbe giocare anche più avanti come trequartista. Può giocare sia a destra che sinistra, vogliamo usarlo per creare situazioni di uno contro uno. Chivu? Per me se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati e vincere titoli, c'è qualcosa che non va. Basta vedere la classifica del Milan negli ultimi anni, ci fa capire che c'è tanto da fare. Capisco i tifosi che sono infastiditi da queste parole, ma dobbiamo essere molto sinceri sul percorso che c'è da fare per riportare questa società dove gli compete. Abbiamo vinto solo due scudetti negli ultimi 20 anni, è questo che mi preoccupa, non le parole di Chivu o chi per lui. Per me il Milan è la squadra più forte d'Italia, ma abbiamo vinto lo scudetto solo 2 volte in 20 anni. Non c'è bisogno che Chivu dica questa cosa. Questo basta per capire il lavoro che c'è da fare: sono concentrato sul lavoro che c'è da fare, possiamo arrivarci, ci vuole tempo. Ripeto, sono concentrato su quello che c'è da fare e non bado alle parole di Chivu o di altri".