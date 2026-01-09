L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Napoli di domenica sera.
Inter-Napoli, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà la gara e chi ci sarà al VAR
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Napoli
Arbitro: DOVERI
Assistenti: ALASSIO – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
