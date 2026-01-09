FC Inter 1908
Inter-Napoli, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà la gara e chi ci sarà al VAR

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Napoli
Marco Astori
Marco Astori 

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 20a giornata di Serie A: ecco gli uomini scelti per dirigere Inter-Napoli di domenica sera.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: ALASSIO – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

