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VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi

Durante la puntata di L'ascia raddoppia, i tre giornalisti Giuseppe Pastore, Andrea Marinozzi e Fabrizio Biasin hanno parlato di Inter-Napoli e di quanto sia più avanti la squadra di Chivu:

"Inter più avanti? Molto, oggettivamente molto, ma l'Inter è favorita rispetto a tutte. In questo momento non vedo una partita in cui l'Inter non sia favorita su tutto. Roma-Inter alla quinta giornata potrebbe essere in questo momento la partita, non dico alla pari, ma per Napoli in casa col Napoli, che ha perso anche per un po' di tempo McTominay, è una cosa comunque che vede l'Inter favorita. Se non che due cose: la prima è che l'Inter ha storicamente, in ultimi tre anni, faticato con questo tipo di partita, tant'è che non batte il Napoli da tre campionati, era l'anno del decimo posto del Napoli, e l'Inter faticò anche in casa con quel Napoli, pareggiando 1-1, vinse 3-0 a Napoli, ma comunque a San Siro il Napoli ha sempre venduto cara la pelle, pareggiando per tre anni di fila: 1-1, 1-1, 2-2. E il secondo aspetto è che Allegri ha portato via diversi punti a Chivu lo scorso anno, in maniera molto allegriana, anche se al ritorno sorprese l'Inter aggredendola, andando a pressare, trovando il vantaggio, questo poi difendendo. Quindi è una partita che presenta ovviamente delle difficoltà per l'Inter. Detto ciò esce da un weekend l'Inter tranquillo, senza nemmeno sudare troppo, mentre il Napoli ha già il primo, non dico crisi, però le prime nuvole stagionali. E qui si vedrà, secondo me, non dico il progetto, ma il senso addirittura di Allegri a Napoli, perché Allegri al Napoli, che secondo me arriva anche per fare meglio in generale come risultati, ovvero il Champions League, che secondo me è il vero aspetto negativo della scorsa stagione, però è chiamato a incidere, altrimenti finisce male. Dopo tre giornate con la classifica in subbuglio, con una squadra che non gira e gioca anche male, e inizia subito in salita questa esperienza. Io vedo l'Inter oggettivamente favorita.

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