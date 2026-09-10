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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del nuovo assetto societario dell'Inter dopo l'addio di Piero Ausilio: "Dario Baccin negli anni oltre ad essere il braccio destro ad Ausilio ha dedicato tante energie anche all'U23 e a tante pratiche che vanno oltre alla figura del direttore sportivo.

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Avrà bisogno di sostegno e l'Inter sta lavorando per individuare questa figura e ampliare la propria struttura dirigenziale dopo l'addio di Ausilio. Si sta lavorando in questo senso ma Baccin è già operativo: in questi giorni, oltre all'incontro con l'agente di Dimarco, si è messo in contatto anche con tanti altri agenti.

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Ha già iniziato a macinare da ds dell'Inter e presto sarà affiancato da una figura nuova: l'Inter vuole dare a Baccin una fiducia importante, non è una fiducia temporanea. Poi bisognerà meritarsela, ma lui ha tutta la fiducia dell'Inter ed è già operativo e pronto".