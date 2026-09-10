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OAKTREE E IL NUOVO CLUB

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Ha ormai fatto il giro del web e non solo la notizia data ieri da FcInter1908: nelle intenzioni di Oaktree, proprietario dell'Inter, c'è quella di acquistare un nuovo club come satellite per far emergere il talento dei ragazzi del settore giovanile e contrattualizzare altri giocatori.

Questo però è ovviamente regolamentato in modo serrato dall'UEFA, come spiega nel dettaglio Calcio e Finanza: "Oaktree dovrebbe infatti tenere conto dell’articolo 5 dei regolamenti delle competizioni UEFA, che disciplina i rapporti tra club riconducibili allo stesso proprietario quando questi arrivano a qualificarsi per le coppe europee.

Una situazione che potrebbe non verificarsi se il club individuato – come ipotizzato – sarà di medio o basso livello, ma l’eventualità non si può escludere a priori, dal momento in cui in passato è già capitato di trovarsi di fronte a situazioni simili, come vedremo in seguito.

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