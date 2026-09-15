È difficile analizzare i primi 20 minuti dell'Inter contro l'Udinese. La squadra di Chivu ha sbagliato approccio facendosi dominare dai friulani che sono andati addirittura in vantaggio di due gol. Poi la scintilla innescata dal bolide di Carlos Augusto, ha risvegliato la squadra dal torpore: da quel momento si è vista un'altra Inter. La reazione rabbiosa dei nerazzurri ha sparigliato le carte e assestato un 1-2 alla squadra di Runjaic che è caduta sotto i colpi di Barella, Thuram, Esposito e Bonny.

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"Il segnale che il peggio era alle spalle, quasi come se i gol presi non fossero una spia da allarme rosso (al di là di quelli fatti e del risultato finale), è stato quel coro che tutto San Siro ha riservato a Cristian Chivu nel secondo tempo. I tifosi in quel momento non pensavano più alla rete di Abankwah, né allo svarione di Martinez sul 2-0 – il terzo di Gueye non era ancora arrivato –, tutti i pensieri erano solo sulla rimonta completata", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Ieri contro l’Udinese, l’Inter per la prima volta nella sua storia è riuscita a vincere due partite di campionato di fila dopo essere andata sotto di almeno due gol. Perché prima c’era stato il Napoli. Perché anche Allegri aveva assestato per bene un paio di colpi ai campioni d’Italia, ma poi è arrivata la reazione. È quello che voleva Chivu che, dopo un primo tempo con quell’inizio horror, nella ripresa non ha voluto togliere nessuno degli 11 con cui aveva iniziato la gara con cui doveva rispondere alla Roma. La replica è arrivata. Rocambolesca, con 90 minuti da montagne russe, ma è arrivata".

"La domanda che chiunque nel post partita continua a porsi comunque è una soltanto: cosa è successo nel primo quarto d’ora? «Non ci siamo presentati» ha detto Zielinski. La vittoria è una boccata d’ossigeno per la classifica che altrimenti avrebbe avuto lassù in cima da sola la Roma, avversario a cui il tecnico nerazzurro dovrà iniziare a pensare da oggi".

(Gazzetta dello Sport)