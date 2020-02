Inter, derby da… Oscar: Conte miglior regia, Lukaku miglior attore. E la Nord…

Il derby ha emesso il verdetto che tutti i tifosi nerazzurri speravano nel modo più speciale possibile. Una rimonta pazzesca, quella attuata dai ragazzi di Antonio Conte, che ha proiettato l’Inter al primo posto in coabitazione con la Juventus. Verdetti da derby, verdetti da oscar. Quelli che il club nerazzurro, in maniera originale, ha assegnato ai suoi protagonisti. A Lukaku va quello per il ‘miglior attore protagonista’, mentre a Sanchez quello per il ‘miglior attore non protagonista’.

Premiati anche Conte (miglior regia) e Barella (miglior sceneggiatura). Ma anche i tifosi nerazzurri si portano a casa il loro riconoscimento, dato che per loro l’Inter ha pensato alla virtuale statuetta per i migliori effetti speciali, dovuti soprattutto alla splendida coreografia messa in scena prima della partita.