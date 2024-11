Inter, Padovano: “Zielinski play a volte anche a Napoli. Si adatta ma…”

Zielinski o Calhanoglu nel ruolo di play maker? Il dubbio di Inzaghi verrà sciolto nelle prossime ore. Il turco, dopo un problema muscolare, è rientrato e potrebbe non essere rischiato dal primo minuto anche in vista dei due prossimi impegni in calendario, la gara di mercoledì sera contro l'Arsenal in Champions e quella di domenica sera contro il Napoli di Conte. Con Asllani ancora out resta questo nodo da sciogliere. Ne ha parlato a Skysport l'ex calciatore Michele Padovano.