L'attaccante belga affronta nuovamente il suo passato: nella gara di andata non riuscì minimamente a incidere

Roma-Inter sarà anche, inevitabilmente, la partita di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, dopo gli importanti trascorsi in nerazzurro, la scrosa estate ha scelto di cambiare aria e di ripartire dalla Capitale, e si prepara ora a sfidare il suo passato con grande voglia di far bene, anche alla luce del precedente della gara di andata, dove fu sommerso di fischi senza incidere in alcun modo.