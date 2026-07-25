In ritiro in Germania con la squadra c'è il presidente Marotta. Il mercato nerazzurro non è decollato ma il club ha le idee chiare su obiettivi e cessioni
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Ultimi giorni di allenamento in Germania per l'Inter. In ritiro è arrivato il presidente Marotta che accompagnerà la squadra negli ultimi giorni di ritiro tedesco e fino all'amichevole di domenica pomeriggio.
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Su Skysport, a proposito della presenza del presidente in ritiro, parlano "di un confronto, di analisi in una fase in cui è tutto aperto a livello di mercato".
"Un po' capendo, da chiacchierate e da confronti - ha spiegato Andrea Paventi - le idee rimangono chiare e i ruoli da coprire ci sono, i giocatori che devono uscire anche. Serve pazienza, agosto è lungo. Qualche trattativa è saltata per bravura degli altri o per questioni mediche, ma le idee sono chiare e il club cercherà di accontentare Chivu per quello di cui ha bisogno".
(fonte: SS24)
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