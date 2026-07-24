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La trattativa tra Inter e Tottenham per Cristian Romero sta per entrare nel vivo: Ciro Palermo, l'agente del difensore argentino, è a Milano già da qualche giorno, come svelato da Sportitalia, così come il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, rientrato dalla Germania, e ci sono stati contatti diretti tra le parti. Apertura totale da parte del giocatore, che vedrebbe di buon occhio un rutorno in Serie A dopo le esperienze con Genoa e Atalanta.

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L'Inter ha lasciato intendere la prospettiva di arrivare ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La trattativa è reale e sta andando avanti. Il Tottenham, inoltre, ha già speso tantissimo, più di 200 milioni, e per questo motivo dovrà cedere qualche elemento attualmente in rosa: Romero è cedibile, i contatti proseguono.