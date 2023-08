TS – Inter, possibile plusvalenza con Correa: i dettagli dell’operazione con il Marsiglia

L'attaccante argentino si trasferirà in Francia in prestito, ma c'è la possibilità che possa rimanere a titolo definitivo

Joaquin Correa lascia l'Inter e si trasferisce al Marsiglia: l'attaccante argentino sosterrà oggi le visite mediche con il club francese, per poi firmare il contratto. Tuttosport illustra i dettagli dell'operazione: "Il "Tucu" oggi svolgerà le visite mediche per il Marsiglia, quindi firmerà il contratto che lo legherà ai francesi almeno per una stagione. Correa infatti andrà all'OM in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 11 milioni che diventerà obbligatorio se la squadra della Costa Azzurra, a quota 4 punti dopo le prime due giornate di Ligue 1, si qualificherà per la Champions '24-25.