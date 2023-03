Inter, il Porto ha avviato le procedure di rimborso dei biglietti. Non è prevista…

Il Porto ha avviato le procedure di rimborso dei biglietti dei numerosissimi tifosi interisti rimasti fuori dall’Estadio do Dragao nel corso del ritorno degli ottavi di Champions League andati in scena lo scorso 14 marzo. A causa di clamorosi disguidi organizzativi nella vendita dei tagliandi, molto tifosi nerazzurri rimasero fuori dallo stadio nonostante fossero in possesso di regolare biglietto.

Un episodio che scatenò la reazione del club nerazzurro: prima con le parole di Marotta e poi con un comunicato sul sito ufficiale. Come riporta Tuttosport, non è però prevista la restituzione delle spese sostenute per viaggio e soggiorno in Portogallo.