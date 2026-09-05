Successo di carattere per i nerazzurri di Chivu, che ribaltano il punteggio nella ripresa

Fabio Alampi
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

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Prova di forza dell'Inter di Chivu, che batte il Napoli 3-2 grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Thuram dopo essere stata in svantaggio di due reti.

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Una prima volta assoluta per i nerazzurri per quanto riguarda le sfide contro i partenopei, come ricorda Opta: "Per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto un match di Serie A contro il Napoli dopo essere andata in svantaggio di due reti. Ribaltone".

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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