Successo di carattere per i nerazzurri di Chivu, che ribaltano il punteggio nella ripresa
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
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Prova di forza dell'Inter di Chivu, che batte il Napoli 3-2 grazie alla doppietta di Lautaro e al gol di Thuram dopo essere stata in svantaggio di due reti.
Una prima volta assoluta per i nerazzurri per quanto riguarda le sfide contro i partenopei, come ricorda Opta: "Per la prima volta nella sua storia, l'Inter ha vinto un match di Serie A contro il Napoli dopo essere andata in svantaggio di due reti. Ribaltone".
1 - Per la prima volta nella sua storia, l’#Inter ha vinto un match di #SerieA contro il #Napoli dopo essere andata in svantaggio di due reti. Ribaltone.#InterNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 5, 2026
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