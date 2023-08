TS – Inter, nuove rassicurazioni su Pavard. E chi gli è vicino assicura che…

Secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero ricevuto nuove rassicurazioni sul buon esito della trattativa: "Tutti hanno capito che è solo una questione di tempo prima che sia nerazzurro (e chi è vicino al ragazzo assicura che sia entusiasta e non veda l’ora di iniziare l’avventura con club di Viale della Liberazione). Resta da capire, in ogni caso, se oggi il ragazzo verrà convocato dal suo allenatore e andrà in panchina, o meno, in Bayern-Augsburg. L’Inter comunque pure nelle ultime ore – in concomitanza ai likes sui social di Pavard alle questioni nerazzurre – ha ricevute le ennesime rassicurazioni per un trasferimento finalmente davvero vicino alla conclusione positiva".