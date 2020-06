TS – Inter, retroscena di mercato: la scorsa estate era fatta per Fares: oggi invece…

Uno dei primi obiettivi di mercato del Torino è Mohamed Fares, esterno sinistro della Spal recentemente tornato in campo dopo un grave infortunio al ginocchio. Tuttavia, come svela Tuttosport, il presente dell’algerino avrebbe potuto avere dei colori diversi: quelli dell’Inter.

“Ha 24 anni, il suo contratto scadrà nel 2022, milita in una squadra che già prima del lockdown boccheggiava davanti allo spettro sempre più realistico della serie B (figurarsi adesso) e Vagnati non lo conosce bene, ma benissimo. Ed è perfettamente a conoscenza anche dello stato (buono) del suo ginocchio, dopo il grave infortunio dello scorso agosto, quando il giocatore stava per trasferirsi all’Inter sull’onda dell’ottima stagione conclusa nella tarda primavera del 2019“.