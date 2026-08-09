Questa mattina l'Inter Training Center - in memory of Angelo Moratti ha riabbracciato due visi familiari e accolto un volto nuovo: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones sono arrivati ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione.

I tre nerazzurri, arrivati in fondo ai Mondiali con le rispettive Nazionali, hanno svolto la prima seduta di allenamento in attesa di ricongiungersi con il resto del gruppo, di rientro dalla tournée asiatica.

Insieme a Lautaro, Thuram e Stones, si sono allenati ad Appiano Gentile anche Manuel Akanji e Petar Sucic, che continuano il loro lavoro in preparazione ai primi impegni stagionali dei nerazzurri.

L'Inter è attesa dall'ultima amichevole della pre-season, sabato 15 agosto a Bari contro il Real Betis, prima del debutto in campionato contro il Monza, in programma a San Siro sabato 22 agosto.

Fonte: Sito Ufficiale Inter