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Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Alberto Rimedio è tornato sulla gara dell'Inter contro la Roma. Il giornalista sottolinea le continue amnesie difensive che la squadra di Chivu ha palesato non solo contro i giallorossi. "C'è una cosa che mi fa impazzire, come è possibile che alla vigilia di una partita così importante o in casa del Real Madrid al Santiago Bernabeu, dove l'Inter prende due gol prima di reagire, uno entri poco concentrato, è una cosa che non capisco".

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"Uno gioca all'Olimpico ed entra poco concentrato, gioca al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid ed entra poco concentrato, ma dai. Io posso arrivare a capire il discorso del fatto di sottovalutare l'Udinese, ma non la Roma, il Napoli e il Real Madrid dove vai sotto di due gol".

(Domenica Sportiva)