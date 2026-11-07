La scorsa estate l'Inter ha inseguito a lungo Nico Paz. In una fase di stallo nella trattativa tra Real Madrid e Como, il club nerazzurro aveva tentato di inserirsi senza però riuscirci. Alla fine il club lariano ha deciso di acquistare l’argentino per 60 milioni, con il Real Madrid che ha mantenuto una clausola di recompra da 80 milioni.

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"Il primo affondo risale alla primavera del 2025. In avanscoperta, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che assiste a Como-Venezia e parla con Pablo Paz, padre di Nico, suo compagno nell’Argentina a Francia ’98. L'ostacolo, però, è importante. Il Real aveva ceduto il giocatore al Como mantenendo un diritto di recompra esercitabile nelle estati successive: 9 milioni nel 2025, 10 nel 2026 e 11 nel 2027, oltre al 50% sulla futura rivendita", ricorda Tuttosport.

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"Passa l’estate, l’interesse rimane vivo, ma l’argomento decade presto. Però si ripropone alla sessione invernale del mercato. Di fronte, gli stessi scogli. Si arriva a giugno, il Real può riprendersi Paz a una cifra irrisoria. L’Inter torna alla carica. I Blancos hanno deciso di esercitare la clausola di recompra, lasciando al Como la possibilità di riprendersi il giocatore attraverso un'operazione molto onerosa. L'Inter prova a inserirsi con veemenza. La fine della storia? Il ds del Como, Ludi, vola a Madrid e si assicura Paz per un anno a 60 milioni, dilazionabili in quattro anni. Al Real, il diritto di recompra a 80, assecondando la volontà di Paz di giocare una stagione da protagonista in Champions a Como. Cosa che si sta verificando, con buona pace dell’Inter".

(Tuttosport)