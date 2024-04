In attesa di conoscere il futuro societario, la dirigenza nerazzurra potrebbe ritrovarsi in situazioni già viste in passato

Anche quest'anno, secondo Tuttosport, sarà necessario far registrare un forte attivo in sede di mercato per far quadrare i conti: "Lo scenario a oggi più probabile (a meno che non arrivi un compratore, il che cambierebbe le prospettive) è quello dell'ennesimo mercato che dovrà chiudere in attivo con il sacrificio di almeno due giocatori, uno per fare cassa e un altro per finanziare le operazioni in entrata (un'estate fa, i prescelti sono stati Onana e Brozovic).