A Radio Mana Mana Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del futuro della Nazionale, citando anche un possibile rimpianto di mercato dell'Inter

Marco Astori
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VIDEO / "Palestra, ti sei pentito della tua scelta?": la reazione del giocatore del Chelsea

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Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del futuro della Nazionale, citando anche un possibile rimpianto di mercato dell'Inter.

Marco Palestra

"Ieri facevo un ragionamento: ci lamentiamo della mancanza dei blocchi, del blocco Juve, Inter e Milan. Io ormai sto vedendo rinascere un blocco nell'impossibilità di averlo dai nostri club: è quello degli italiani in Premier League.

Palestra

Ti fa crescere a velocità tripla perché giochi ogni settimana contro i campioni. Palestra l'Inter l'ha inseguito e probabilmente ora lo rimpiange, ma ai fini della Nazionale, al Chelsea la sua crescita avverrà a velocità tripla".

Condò

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