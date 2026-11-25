Lo Stoccarda che si presenta questa sera a San Siro ha un punto in più dell’Inter, 7 contro 6. La squadra di Hoeness in Bundesliga non va fortissimo - è ottavo, undici punti sotto la capolista Borussia Dortmund -, ma non va in alcun modo sottovalutata perché il tecnico ha al proprio arco diverse frecce che possono fare male alla squadra di Chivu.

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Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, molto ruota attorno ad Angelo Stiller, il regista che detta i tempi e i modi. "Stiller è stato convocato ed è previsto in formazione, ma chissà che non inizi dalla panchina poiché è reduce da un infortunio muscolare. Ha giocato l’ultima partita il 28 ottobre, in Coppa di Germania contro il Paderborn, sostituito all’intervallo per stiramento. La sua presenza/assenza può spostare molto in un senso o nell’altro".

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"L’allenatore Sebastian Hoeness esige un calcio rapido e aggressivo, vuole che i suoi giocatori siano veloci nel recupero “alto” della palla per innescare ripartenze letali negli ultimi trenta metri avversari. L’Inter dovrà ridurre al minimo indispensabile il palleggio basso e orizzontale. Un passaggio sbagliato, con conseguente perdita del pallone, potrebbe costare carissimo, anche perché Undav e Demirovic, i due attaccanti, sanno rendersi implacabili. In questa Champions, Demirovic ha già segnato 4 gol, tre ai norvegesi del Viking e uno allo Slovan. Undav uno, contro gli slovacchi, ma di lui ricordiamo le tre reti al Mondiale con la Germania. Detto questo, non ingigantiamo lo Stoccarda. L’Inter vera, sul pezzo dal 1’ al 90’, è superiore".

(Gazzetta dello Sport)