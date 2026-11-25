Quinta giornata della League Phase della Champions League: a San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita lo Stoccarda Sebastian Hoeneß
VIDEO / Chivu: "L'Inter non si può giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"
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Quinta giornata della League Phase della Champions League: a San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita lo Stoccarda Sebastian Hoeneß. L'obiettivo dei nerazzurri è dare continuità alle vittorie contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.
Per l'occasione Cristian Chivu non rinuncia a Marcus Thuram nonostante non sia al top: sarà lui ad affiancare Pio Esposito in attacco. A centrocampo Sucic farà il regista, al suo fianco ecco Barella e Mkhitaryan. A destra c'è Spence, a sinistra Carlos Augusto.
Tra i pali confermato Josep Martinez, davanti a lui ci sono Bisseck, Akanji e Bastoni.
FORMAZIONI UFFICIALI:
INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 99 Spence, 23 Barella, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 21 Jones, 28 Pavard, 32 Dimarco, 44 Bovo, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu
STOCCARDA (3-4-3): 41 Seimen; 29 Jeltsch, 24 Chabot, 3 Hendriks; 4 Vagnoman, 28 Nartey, 47 Spalt, 7 Mittelstädt; 11 El Khannouss, 9 Demirovic, 10 Führich.
A disposizione: 1 Bredlow, 2 Al-Dakhil, 6 Stiller, 8 Tiago Tomas, 14 Jaquez, 16 Atakan Karazor, 17 Pejcinovic, 18 Leweling, 21 Promel, 22 Assignon, 26 Undav, 44 Sauer.
Allenatore: Sebastian Hoeneß
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) - Mehdi Rahmouni (FRA)
IV Ufficiale: Romain Lissorgue (FRA)
VAR: Dennis Higler (NED)
AVAR: Pol van Boekel (NED)
SQUALIFICATI
Inter: -
Stoccarda: -
DIFFIDATI
Inter: Calhanoglu
Stoccarda: -
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