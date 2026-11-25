VIDEO FCIN1908 / Rocchi: "L'inchiesta mi ha travolto e fa sempre più male. VAR faticoso per..."

L'archiviazione del filone d'inchiesta sulle presunte interferenze nella sala VAR di Lissone continua a far discutere. Tra i passaggi più significativi del provvedimento del gip di Monza c'è la decisione di dichiarare inammissibile l'opposizione presentata dalla Fondazione Jdentità Bianconera.

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Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato Michele La Francesca, che attraverso il proprio profilo X ha ricordato di aver sollevato, già nei mesi precedenti, dubbi sulla legittimazione processuale della Fondazione. Questo il suo intervento:

«Non era storytelling: il GIP dichiara inammissibile l’opposizione della Fondazione Jdentità Bianconera. A volte è sufficiente aspettare che a parlare siano i provvedimenti giudiziari.

Qualche tempo fa avevo pubblicato un’analisi sulla legittimazione della Fondazione Jdentità Bianconera a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento relativo alle presunte interferenze nella sala VAR di Lissone.

La mia posizione era chiara: prima ancora di discutere il merito delle indagini richieste, esisteva un problema preliminare di legittimazione processuale. Le finalità statutarie della Fondazione e la rappresentanza degli interessi della tifoseria juventina non erano, a mio avviso, sufficienti a conferirle la qualità necessaria per esercitare i diritti della persona offesa in un procedimento per frode sportiva.

La Fondazione replicò con un lungo intervento pubblico, arrivando a definire le ricostruzioni che negavano o mettevano in dubbio la sua legittimazione processuale una forma di “mistificazione” e di “storytelling da social”. Altri preferirono ricorrere agli attacchi personali, arrivando persino a definirmi “parafangaio” per aver osato sostenere una posizione contraria a quella della Fondazione.

Oggi il GIP di Monza ha dichiarato inammissibile l’opposizione della Fondazione, rilevando che non è titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice e non dispone di un diverso titolo per esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa.

Esattamente il profilo giuridico che avevo individuato e sul quale avevo espresso le mie perplessità».

Jdentità Bianconera, La Francesca: «Il diritto non si stabilisce sui social»

Non pretendo che una singola decisione esaurisca ogni possibile discussione giuridica sulla legittimazione degli enti esponenziali. Ma in questo specifico procedimento il giudice ha dato una risposta che coincide con la conclusione alla quale ero arrivato prima della sua pronuncia.

Non ho intenzione di restituire le offese ricevute, né di trasformare una questione giuridica in una rivalsa personale.

Una considerazione, però, credo sia legittima: prima di liquidare come mistificazioni le argomentazioni di chi la pensa diversamente, o peggio ancora di ricorrere agli insulti, sarebbe opportuno confrontarsi con le ragioni giuridiche esposte.

Perché il diritto non si stabilisce attraverso il numero dei sostenitori, le appartenenze o i comunicati sui social.

E oggi, almeno su questa specifica questione, gli atti e la decisione del giudice parlano abbastanza chiaramente.

Non era storytelling. Era un’analisi giuridica. E il tempo, questa volta, ne ha confermato la fondatezza».