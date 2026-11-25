Una notizia importante su Carlos Augusto poco prima della sfida di Champions League tra l'Inter e lo Stoccarda in programma a San Siro. Come raccolto da Pasquale Guarro in esclusiva per fcinter1908.it, la firma del difensore sul rinnovo è ora a un passo.

"Inter, un passo l’intesa con Carlos Augusto. Si limano gli ultimissimi dettagli, già nel fine settimana potrebbe arrivare la firma sul contratto fino al 2031", ha spiegato sul suo profilo X.

In stagione Carlos Augusto sta giocando sia a tutta fascia a sinistra in alternanza con Federico Dimarco che sul centro-sinistra della difesa a tre e anche stasera è stato scelto dal 1' da Chivu contro lo Stoccarda.