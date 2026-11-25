Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Lega Serie A ha pubblicato sul suo canale YouTube la RefCAM di tutti gli episodi arbitrali della 12a giornata di campionato, compresa Atalanta-Inter.

Getty Images

Svelato anche cosa si sono detti Maresca e Alessandro Bastoni dopo l'assegnazione del penalty del 4-4 finale. "Mani Bastoni", dice Maresca al momento del fischio. Replica il difensore: "Come faccio a evitarlo? C'ha le mani qua (indicandosi le spalle, ndr)! Come faccio a evitarlo?".

Getty

Sul primo rigore, invece, quello di Zappacosta, Pio Esposito contesta il giallo: "L'ha parata, l'ha parata". E l'esterno risponde: "Ma è sotto l'ascella, che devo fare".