VIDEO / Inter-Parma, Gilardino avvisa: "La squadra va forte, ecco cosa abbiamo cambiato"

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Domani torna in campo l'Inter è fino alla prossima sosta sarà un vero e proprio tour de force: si comincia contro il Parma, poi martedì sera a San Siro in Champions League arriva il Bruges.

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E' proprio su questo che si sofferma Alfio Musmarra su YouTube, raccontando qual è l'umore all'interno della Pinetina: "Vedo e sento considerazioni troppo superficiali.

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Quando sento che il Bruges è una squadra semplice, in Champions League soprattutto non c'è niente di semplice. Se si pensa di affrontarli come una squadra materasso, è l'errore più grande che si possa fare: non lo fanno qui ad Appiano Gentile, potete starne certi".