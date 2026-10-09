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ORA FA IL PAPA'

Zinho Vanheusden è un ex giocatore delle giovanili dell'Inter che ha dovuto dire addio alla sua carriera a 26 anni (si è ritirato nel 2025). Una serie di infortuni, tre volte si è rotto il crociato, non gli hanno permesso di diventare il difensore promettente che era. È stato costretto a lottare contro il dolore, la terapia, l'ansia delle operazioni. Ma voleva giocare a calcio e ha sopportato a lungo tutto.

L'ex giocatore si è raccontato nel podcast Midmid e la sua è una storia commovente. «La gente mi chiede cosa io faccia ora tutto il giorno. Beh, faccio la mia vita. Adesso ho molte più cose da fare rispetto a quando ero calciatore. Sì, perché prima andavo semplicemente ad allenarmi, poi tornavo a casa e mi riposavo per il resto della giornata. Adesso, invece, ho molta più libertà. E se sono stanco, non è un problema. Sì, al momento mi sto godendo tantissimo la vita. I miei figli sono tutto per me, mi hanno cambiato la vita».

-Come trascorri le tue giornate?

Cerco soprattutto di fare sport la mattina, per mantenere un po’ la stessa routine, e nel pomeriggio di dedicarmi alle attività con i miei figli e la mia famiglia.

-Avresti potuto dire anche che fai il trader in Borsa, mi è stato riferito.

Sì, mi occupo anche di questo, ma lo faccio insieme a una persona che mi dà dei consigli. Non lo faccio da solo.

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