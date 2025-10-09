Semplice amichevole invece per la Polonia contro la Nuova Zelanda: in gol nel definitivo 1-0 Piotr Zielinski, rimasto in campo per 63 minuti.
Due i giocatori dell'Inter impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: Denzel Dumfries con l'Olanda e Petar Sucic con la Croazia. Amichevole invece per Piotr Zielinski.
I due nerazzurri sono stati impiegati 90 minuti dai rispettivi tecnici: l'esterno ha agito da terzino destro nel 4-0 contro Malta fornendo anche assist per la rete finale di Depay, mentre il centrocampista da mediano nello 0-0 contro la Repubblica Ceca, collezionando anche un cartellino giallo. Panchina per Stefan De Vrij.
