Inter, 90′ per Sucic e Dumfries, assist per Denzel. Gol Zielinski in amichevole, il video

Inter, 90′ per Sucic e Dumfries, assist per Denzel. Gol Zielinski in amichevole, il video - immagine 1
Due i giocatori dell'Inter impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e semplice amichevole per Zielinski
Marco Astori
Due i giocatori dell'Inter impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: Denzel Dumfries con l'Olanda e Petar Sucic con la Croazia. Amichevole invece per Piotr Zielinski.

Inter, 90′ per Sucic e Dumfries, assist per Denzel. Gol Zielinski in amichevole, il video- immagine 2
Getty Images

I due nerazzurri sono stati impiegati 90 minuti dai rispettivi tecnici: l'esterno ha agito da terzino destro nel 4-0 contro Malta fornendo anche assist per la rete finale di Depay, mentre il centrocampista da mediano nello 0-0 contro la Repubblica Ceca, collezionando anche un cartellino giallo. Panchina per Stefan De Vrij.

Inter, 90′ per Sucic e Dumfries, assist per Denzel. Gol Zielinski in amichevole, il video- immagine 3
Getty

Semplice amichevole invece per la Polonia contro la Nuova Zelanda: in gol nel definitivo 1-0 Piotr Zielinski, rimasto in campo per 63 minuti.

Ecco la rete del polacco:

