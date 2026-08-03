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Al termine dell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City, l'Inter si è spostata dalla Cina all'Australia per continuare la tournée asiatica. I nerazzurri questa settimana scenderanno in campo contro il Milan, mercoledì, e la Juve di Spalletti, sabato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Chivu farà lavorare la squadra in campo oggi e domani, quando sarà già giornata di vigilia e in programma ci sarà una nuova conferenza stampa per il tecnico dell'Inter.

"Mercoledì si candidano a scendere in campo anche Calhanoglu, Bonny e Sucic, tenuti ancora ai box contro la squadra di Maresca a Hong Kong perché aggregati da pochissimi giorni. Il croato si è già proiettato verso la sfida con i rossoneri: «Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby, quindi sarà sicuramente una partita speciale. Sarà una gara intensa. Vogliamo sempre vincere, anche in amichevole, anche se ora il risultato non è la cosa più importante: conta arrivare pronti alla prossima stagione».

(Corriere dello Sport)