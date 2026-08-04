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Domani l'Inter affronterà a Perth il Milan. Dopo l'amichevole di lusso contro il Manchester City, i nerazzurri sono attesi dal primo derby stagionale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi sarà tempo della rifinitura e domani — alle ore 13 italiane — si scenderà in campo per un derby estivo e in una cornice inedita come quella dell’Optus Stadium.

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"Lo stesso impianto, tre giorni dopo (l’8) ospiterà di nuovo la squadra di Cristian Chivu ma per la gara contro la Juventus di Luciano Spalletti (anche questa alle 13 italiane). In occasione dell’amichevole contro i rossoneri, dovrebbe tornare in mezzo al campo Hakan Calhanoglu, pronto a riprendere in mano le operazioni di regia (in sua assenza lì ha giocato Aleksandar Stankovic) dopo un Mondiale deludente. Il turco vuole ripartire in nerazzurro come aveva lasciato, da leader. Anche se la prossima dovesse essere la sua ultima all’Inter".

(Gazzetta dello Sport)