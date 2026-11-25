L'attaccante francese ha saltato la rifinitura per affaticamento. Chivu deve fare i conti anche con le assenze di Calhanoglu e Zielinski
VIDEO / Chivu: "L'Inter non si puÃ² giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"
Non mancano i problemi per Cristian Chivu in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Il tecnico dell'Inter deve fare i conti con un'emergenza a centrocampo e con le condizioni fisiche non ottimali dei suoi due principali attaccanti, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
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Proprio sul francese arriva un particolare preoccupante riportato dalla Gazzetta dello Sport, che racconta le difficoltÃ incontrate dall'allenatore nerazzurro nella preparazione della partita:
«I problemi di preparazione tuttavia non mancano: il centrocampo ha perso regista e aiuto regista, Calhanoglu e Zielinski. In piÃ¹ Lautaro non ha ancora abbastanza minuti nelle gambe e Thuram ha saltato la rifinitura per affaticamento (ieri faticava a camminare per il dolore)Â».
Una situazione particolarmente delicata per Chivu, chiamato a gestire contemporaneamente le assenze in mezzo al campo e le condizioni dei suoi attaccanti.
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