Andreolli a Inter TV: “Thuram sempre più un fattore per l’Inter. Asllani? Qui ci credono”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Atalanta e Inter in programma stasera: "Bergamo è un campo ostico e problematico per tutti. Ci aspettiamo una bella gara, l'Inter deve mettere in campo ancora una volta una prestazione importante. L'Inter è in un ottimo momento. È stato importante sfruttare al meglio questa settimana intera per prepararsi e per rifiatare. Affrontare questa trasferta così delicata avendo avuto tutta la settimana a disposizione sicuramente è un vantaggio e speriamo che i ragazzi riescano a sfruttarla al meglio. Il risultato contro la Roma non rispecchiava appieno la grande mole di gioco messa in mostra dai ragazzi di Inzaghi. C'è stata una netta superiorità contro la Roma dal punto di vista tecnico e della qualità. Aver avuto la freddezza di conquistare una vittoria importante è sinonimo di maturità. Sinonimo del fatto che questa squadra sta acquisendo una mentalità importante".

"Thuram? È sempre più un fattore per l'Inter. La squadra riesce a sfruttare al meglio le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore. È riuscito a completare questa squadra. Il modo di attaccare ha dato qualcosa in più a questo gruppo. Bravo lui e bravi i compagni a farlo sentire a suo agio. Asllani? Ha bisogno di crescere ma cresci quando hai l'opportunità di dimostrare. Sappiamo che lì davanti ha tre giocatori di caratura internazionale. Il centrocampo dell'Inter è uno dei più forti d'Europa. Sta crescendo bene. Il mister si è fidato di lui in quel momento importante della gara contro la Roma: questo dimostra che qui ci credono, credono in lui. Calhanoglu è per lui è un riferimento importante. Entrambi hanno ricoperto anche un ruolo diverso, entrambi giocavano più avanzati. Hanno degli aspetti molto simili. Calhanoglu è cresciuto tanto a livello tattico, in questo Asllani ha bisogno di crescere e di giocare. Acerbi? Un difensore che non si smentisce mai nella sua prestazione con l'intensità fisica e con la lucidità nelle letture. Sempre puntuale e presente, sta diventando sempre più leader in questa difesa per come interpreta il ruolo e il reparto. Per la sua voglia di andare a fare qualcosa in più a livello di impostazione, soprattutto quando gioca a sinistra. Sicuramente è un riferimento importante per questo gruppo. L'Atalanta è una squadra in salute, che viaggia ai ritmi ai quali ci ha abituato da diversi anni. Portare via punti importanti da Bergamo è sempre complicato per tutti. Mettono chiunque in difficoltà in casa loro, non ha subito ancora gol in casa. Inter e Atalanta fanno un calcio offensivo, entrambe le squadre hanno creato qualcosa di diverso. Entrambi gli allenatori hanno voluto aggiungere qualcosa. Hanno giocatori sugli esterni che possono attaccare sugli spazi, creare superiorità numerica con il pallone e con la gamba. Ci aspetteranno tanti duelli in tutte le zone del campo", ha concluso Andreolli.