Andreolli a ITV: “Lautaro fa gol in tutti i modi. Bisseck? Più semplice inserirlo quando…”

Marco Andreolli ha accompagnato il pre partita di Lazio-Inter con alcune riflessioni, partendo da quella relativa al futuro: "Mondiale per club? Obiettivo importante. Per la società nerazzurra è importante esserci in questo format così particolare". Sul match contro la squadra di Sarri ha aggiunto: "La Lazio ha giocatoti importanti, veloci e rapidi. Bisogna cercare di non dare loro spazio. E attaccare in maniera equilibrata. L'Inter dovrà attaccare sempre in maniera compatta. Importanti saranno le marcature preventive, sarà fondamentale mantenere l'intensità alta".

"L'Inter capisce quando gli avversari sono in difficoltà e continua ad alzare il ritmo. Una delle caratteristiche delle squadre di Inzaghi è sempre stata quella di portare tanti uomini nell'area di rigore avversaria. Nel gioco e nelle gambe questa caratteristica c'è sempre stata. Lautaro Martinez è determinante per lo spirito con il quale affronta le partite e per come vuole essere fondamentale per la sua squadra. E un giocatore completo, lo metto tra i primi 5 attaccanti a livello europeo e mondiale. Fa gol in tutti i modi. Ha dimostrato di saper fare gol in tantissime maniere. Ci sono pochi attaccanti che riescono ad essere così determinanti. È furbo, mette il corpo sempre nella maniera giusta anche se non ha i centimetri delle prime punte importanti. Difesa? L'Inter ha trovato un buon equilibrio tra le due fasi. Quando le cose girano nella maniera giusta, quando si ottengono risultati importanti, diventa più semplice inserire giocatori nuovi e diversi. Lo stesso Bisseck è stato chiamato in causa in partite importanti. È un giocatore ancora giovane, anche se deve crescere ancora in certe letture. Mkhitaryan? Un giocatore e professionista esemplare. Stasera sarà importante dare ampiezza al gioco. I due esterni saranno fondamentali", ha concluso Andreolli.