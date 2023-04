Mkhitaryan a Inter TV: “Abbiamo dimostrato di essere qui per vincere, speriamo di…”

L'Inter batte il Benfica a Lisbona grazie ad una prestazione attentissima, di grande valore e senza sbavature. Il commento di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Tutte le partite sono toste, non ci sono partite facili. Anche stasera era difficilissima, abbiamo dimostrato di essere venuti qui per vincere, abbiamo lottato. Non è ancora finita, speriamo di fare le cose per bene e tra una settimana vincere anche quella".