Colonnese a Inter TV: “Partita particolare per chi come me le ha giocate. Inter ha sentito…”

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Ciccio Colonnese, ricordando la grande rivalità tra i due club: "Le semifinali sono sempre partite molto combattute. Mi auguro che l'Inter abbia dalla sua la forza di tutto il pubblico, che il pubblico la possa spingere in finale. Questa è una partita particolare per l'ambiente nerazzurro, per la società e per chi come me ha giocato queste partite. C'è grande rivalità. L'Inter ha sentito spesso che le cose non andavano nel verso giusto. È un derby a tutti gli effetti".