Acerbi a ITV: “Non si può sempre vincere, questa Inter può arrivare lontano. Sommer sembra…”

Nulla da fare per il primo posto nel girone: la sfida tra Inter e Real Sociedad termina con un pareggio a reti inviolate. Francesco Acerbi ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Dove può arrivare questa Inter? Può arrivare lontano. Non si può sempre vincere, volevamo vincere. Loro sono stati bravissimi. Se restiamo umili come squadra possiamo andare lontano. Lottiamo".

"La Real Sociedad è un'ottima squadra. L'avversaria sarà una delle top penso, però abbiamo dimostrato di poter competere. Non si può sempre vincere anche se uno vorrebbe vincere sempre. Merito anche degli altri. Sommer? Sembra che non ci sia. E' un ottimo portiere, molto concentrato, sicuro di sé ma non lo fa vedere. È molto in partita, reattivo, per un portiere non è facilissimo. Sulla concentrazione non ha da invidiare niente a nessuno", ha concluso Acerbi a Inter TV.