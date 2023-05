Grandissima gioia per l'Inter, che all'Olimpico conquista la Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. Le parole di Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Contenti di festeggiare con questi tifosi, è sempre bello vincere un trofeo con questa maglia. Il gruppo non ha mai mollato, anche con le critiche ha sempre lavorato. Questi sono i risultati. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Non è mai facile ripetersi, noi lo abbiamo fatto e siamo felicissimi".