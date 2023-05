Darmian a Inter TV: “Giusta adrenalina stasera: come sempre scenderemo in campo per…”

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta a giocare la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. C'è grande attesa per questa partita, come si evince anche dalle dichiarazioni di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "Partita importante, la prepariamo come prepariamo anche le altre finali. Con la giusta tensione e con la giusta adrenalina".

"Cercheremo di fare una buona gara. Sappiamo che la Fiorentina è una grande squadra e che ha giocatori di qualità non solo davanti. Dovremo essere concentrati, fare un buon lavoro di squadra e come sempre scendere in campo per portare a casa una vittoria", ha concluso con decisione Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV.