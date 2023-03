Galante a Inter TV: “Dispiace per Gosens, stava dimostrando. Mentalmente l’Inter parte da…”

I tifosi si stanno riversando all'interno dello stadio Do Dragão del Porto in vista della sfida di Champions League con l'Inter. In diretta dalla città portoghese è intervenuto anche l'ex giocatore nerazzurro, Fabio Galante. Ecco come ha analizzato la sfida in programma stasera: "Dispiace per Gosens, stava dimostrando il suo valore. L'Inter schiera la miglior formazione o quella che nelle ultime partite ha più giocato".